Où va Bordeaux ?

Où en est le vin de Bordeaux aujourd'hui ? A la suite de la crise historique que le vignoble subit depuis quelques années, les journalistes César Compadre et Mathieu Hervé ont demandé à des professionnels du vin, qu'ils soient vignerons, propriétaires, oenologues ou chercheurs, de répondre à la question. Citons, parmi ces intervenants, Stéphane Derenoncourt, Sylvie Cazes, Michel Rolland, Jean-Paul Kauffman, Jean-Marie Carbebat, Florence Cathiard... Liste complète en PJ. Ces entretiens ont d'abord donné lieu à un podcast, "Les 4 Saisons du Vin", qui existe toujours, et qui devient aujourd'hui un livre réunissant les textes de 26 "grands témoins" ainsi que les témoignages (plus courts) d'autres professionnels. Leurs propos donnent des pistes pour réinventer le vin de Bordeaux. Ils répondent également aux critiques apparues récemment, créant un véritable Bordeaux bashing auquel répondent, honnêtement et avec réflexion, les 26 intervenants de cet ouvrage.