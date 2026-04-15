Les Aventures de Tom Sawyer

Mark Twain puise dans ses souvenirs d'enfance passée au bord du fleuve Mississippi pour rédiger les aventures de son jeune héros débrouillard et facétieux. Il dénonce aussi, à travers ce célèbre roman d'aventures et d'apprentissage, certains travers de la société américaine de son époque. Dans une édition enrichie de nombreux outils pédagogiques, en lien avec l'objet d'étude " Partir à l'aventure ! " du nouveau programme de 6e. Le récit Tom Sawyer, un jeune orphelin recueilli par sa tante Polly, mène une existence insouciante et joyeuse entouré de ses amis et de la jolie Becky, dont il est amoureux. Un soir, lors d'une escapade au cimetière en compagnie de son fidèle compagnon Huck, Tom assiste à un meurtre ! Entre fugue sur une île déserte, chasse au trésor et expédition périlleuse dans une grotte, le jeune héros vit de nombreuses aventures qui mettent à l'épreuve son courage et son sang-froid... Les compléments pédagogiques 1. Une première partie pour " Bien démarrer " et préparer sa lecture 2. Une rubrique " Mon kit de mots " pour se familiariser, à travers des activités ludiques, avec le vocabulaire récurrent dans le texte, afin de permettre une lecture plus fluide et enrichir son propre vocabulaire 3. Quiz et missions au fil du texte 4. Un carnet de lecture pour exprimer ses impressions, donner son avis 5. Une partie " Explorer et comprendre " qui se compose de trois étapes : - un parcours de lecture analytique, " En quête d'aventures ! " , avec des repères littéraires et des ateliers interdisciplinaires - un groupement de documents, " L'aventure à hauteur d'enfants " , pour prolonger sa lecture - une enquête, " L'Amérique du XIXe siècle : l'appel de l'aventure " , avec une mission à remplir en collectant des indices tout au long de l'enquête Le livre du professeur Dans le guide pédagogique, téléchargeable sur www. editions-hatier. fr (Lien -> http : //www. editions-hatier. fr/), l'enseignant trouvera un descriptif complet de la séquence proposée et les corrigés des questionnaires.