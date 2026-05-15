Secrets de magnétiseurs de nos campagnes

Une maladie, une brûlure, une verrue... Lorsque les mains du magnétiseur-guérisseur se posent, elles enlèvent la douleur, accélèrent la guérison, améliorent la cicatrisation... Entre secrets, traditions et savoir ancestral, David Merlin et Pandora Hearts nous content les magnétiseurs de nos campagnes, ceux qui depuis des siècles mettent leur don au service de leurs patients. Ils offrent conseils et recommandations pour sentir et développer le don, et l'utiliser dans le respect et la gratitude. Bienvenue dans le monde des magnétiseurs de nos campagnes !