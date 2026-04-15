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Histoires étranges

Junji Ito, Kaoru Sawada

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Quels sont les points communs entre un rêve sans fin, des funérailles démoniaques, un tunnel, ou une créature échouée sur une plage... C'est de l'esprit du maître de l'horreur Junji Ito que naissent ces univers fantastiques, qui viennent ici se décliner en prose sous la plume du scénariste en chef de l'anthologie animée Junji Ito's Horror Collection. Douze nouvelles effrayantes d'Ito, ponctuées de planches des mangas dont elles sont issues, viennent infiltrer plus profondément encore l'esprit des lecteurs en les faisant s'imaginer dans les détails les plus vivaces l'univers de ce grand auteur.

Par Junji Ito, Kaoru Sawada
Chez Mangetsu

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Auteur

Junji Ito, Kaoru Sawada

Editeur

Mangetsu

Genre

Terreur

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Histoires étranges

Junji Ito, Kaoru Sawada trad. Yacine Zerkoun, Claire Olivier

Paru le 15/04/2026

206 pages

Mangetsu

14,95 €

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