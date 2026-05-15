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Ma vie tranquille de forgeron dans un autre monde

Tamamaru, Himori Yoshino, Kinta

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Un jour, Tanya Eizo, un banal employé d'une quarantaine d'années, trouve la mort en cherchant à sauver un chat. Il se réveille face au chat secouru, qui lui révèle être une "? Gardienne ? " , une entité qui veille sur l'équilibre de chaque monde. Pour le remercier de son sacrifice, elle lui propose de commencer une nouvelle vie dans un autre monde et de le doter d'une compétence exceptionnelle de son choix. Tanya Eizo choisit de devenir forgeron. Il ne va pas tarder à découvrir que son nouveau talent a la capacité de bouleverser le monde entier.

Par Tamamaru, Himori Yoshino, Kinta
Chez Vega-Dupuis

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Auteur

Tamamaru, Himori Yoshino, Kinta

Editeur

Vega-Dupuis

Genre

Seinen/Homme

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Ma vie tranquille de forgeron dans un autre monde

Tamamaru, Himori Yoshino, Kinta

Paru le 15/05/2026

178 pages

Vega-Dupuis

8,35 €

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