Ma vie tranquille de forgeron dans un autre monde

Un jour, Tanya Eizo, un banal employé d'une quarantaine d'années, trouve la mort en cherchant à sauver un chat. Il se réveille face au chat secouru, qui lui révèle être une "? Gardienne ? " , une entité qui veille sur l'équilibre de chaque monde. Pour le remercier de son sacrifice, elle lui propose de commencer une nouvelle vie dans un autre monde et de le doter d'une compétence exceptionnelle de son choix. Tanya Eizo choisit de devenir forgeron. Il ne va pas tarder à découvrir que son nouveau talent a la capacité de bouleverser le monde entier.