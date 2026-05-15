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Les petits chats lisent

Hengjing Zang, Laetitia Ribes

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Le manuel de lecture de référence de la nouvelle collection "Les petits chats" ! Ce parcours est conçu pour enseigner et apprendre à lire selon une méthode syllabique complète. Les enfants découvrent progressivement les lettres et leurs combinaisons en syllabes. Ils déchiffrent des mots de plus en plus variés et élargissent leur vocabulaire. Quelques leçons de grammaire aident à comprendre la construction d'une phrase (le nom, le verbe, la ponctuation, etc.). Des pages de révisions servent de points d'étape pour solidifier les acquis. De plus, proposés tout au long de l'année, les élèves trouveront des contes adaptés à leur niveau de lecture pour s'exercer en s'amusant. Les leçons et exercices sont répartis avec régularité afin d'améliorer la fluence de chaque enfant au fil de l'année, en classe comme à la maison !

Par Hengjing Zang, Laetitia Ribes
Chez Critérion

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Auteur

Hengjing Zang, Laetitia Ribes

Editeur

Critérion

Genre

français

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Les petits chats lisent

Hengjing Zang, Laetitia Ribes

Paru le 15/05/2026

160 pages

Critérion

16,95 €

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Scannez le code barre 9782741302810
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