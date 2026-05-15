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Je colorie les oiseaux du bord de mer

Collectif Lpo, LPO Aquitaine

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Ce livre de coloriage est destiné aux jeunes enfants que les parents souhaitent initier d'une façon ludique à la découverte des oiseaux du bord de mer avec 12 fiches sur chaque oiseau et 12 grandes images à colorier avec modèle. Découvrez les oiseaux de la façade atlantique : la mouette rieuse, le macareux moine, le fou de bassan, le goéland brun ou encore le bécasseau. Les textes sont bilingues en français/anglais, et rédigés par l'équipe de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO).

Par Collectif Lpo, LPO Aquitaine
Chez Ouest-France

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Auteur

Collectif Lpo, LPO Aquitaine

Editeur

Ouest-France

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

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Je colorie les oiseaux du bord de mer

Collectif Lpo, LPO Aquitaine

Paru le 29/05/2026

16 pages

Ouest-France

6,00 €

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Scannez le code barre 9782737393129
9782737393129
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