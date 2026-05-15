Je colorie les oiseaux du bord de mer

Ce livre de coloriage est destiné aux jeunes enfants que les parents souhaitent initier d'une façon ludique à la découverte des oiseaux du bord de mer avec 12 fiches sur chaque oiseau et 12 grandes images à colorier avec modèle. Découvrez les oiseaux de la façade atlantique : la mouette rieuse, le macareux moine, le fou de bassan, le goéland brun ou encore le bécasseau. Les textes sont bilingues en français/anglais, et rédigés par l'équipe de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO).