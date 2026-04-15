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L'aigle royal

Anne Pinchart

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De la description à l'observation, la huppe vous emmène à la rencontre de l'aigle royal dans un carnet foisonnant d'informations et d'illustrations. Avec des textes simples mais très documentés, cet ouvrage rassemble l'essentiel des connaissances actuelles sur la l'aigle royal, sans oublier les anecdotes de terrain propres aux parcs nationaux. En plus des photographies et des très beaux dessins naturalistes, une huppe mascotte anime avec humour ce voyage à la découverte de l'aigle royal. Des jeux et des activités pour les plus petits et un quiz pour toute la famille.

Par Anne Pinchart
Chez Glénat

|

Auteur

Anne Pinchart

Editeur

Glénat

Genre

Insectes et oiseaux

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L'aigle royal

Anne Pinchart

Paru le 15/04/2026

32 pages

Glénat

6,00 €

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Scannez le code barre 9782344077177
9782344077177
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