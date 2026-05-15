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#Bande dessinée jeunesse

Les Trois Pirates

Paul Beaupère

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Après avoir embarqué clandestinement sur un brick de corsaire et vécu mille aventures en espérant trouver le trésor caché de son oncle Eugène, Samuel Plumsèche est capturé par les terribles pirates de la Furie, qui espèrent tirer de lui les informations le menant au trésor. Samuel réussira-t-il à décrypter les messages mystérieux avant que Le Faucheux, le terrible capitaine pirate, ne perde patience ? Pourra-t-il retrouver Yann, Mathurin, Attila et Grand Gorges, ses amis de l'Amélie, et aider La Nuit, Les fers et l'Evadé, ses nouveaux compagnons d'infortune, à retrouver leur liberté ? Un deuxième tome qui tient ses promesses !

Par Paul Beaupère
Chez Mame

|

Auteur

Paul Beaupère

Editeur

Mame

Genre

Romans, témoignages & Co

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Les Trois Pirates

Paul Beaupère

Paru le 15/05/2026

228 pages

Mame

16,90 €

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