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Encyclo farfelue des découvertes scientifiques

Alice Harman, Sam Wedelich

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Cette encyclopédie farfelue réunit 50 phénomènes scientifiques fascinants que l'on aurait préféré... ne pas découvrir ! Cette encyclopédie farfelue réunit 50 phénomènes scientifiques fascinants (et souvent dégoûtants) que l'on aurait préféré... ne pas découvrir ! Sais-tu que les canetons nagent en file indienne pour s'économiser ? Que le wombat fait des crottes carrées ? Que les poissons communiquent avec leurs pets ? Et qu'il arrive que les jumeaux se confondent lorsqu'ils se voient sur des photos de famille ? Tu veux comprendre pourquoi les oreilles humaines grandissent de 0, 22 millimètre chaque année ? Et pourquoi un spaghetti se casse presque toujours en quatre ? Autant de sujets inattendus et décalés qui taraudent les chercheuses et les chercheurs du monde entier ! Et pour prolonger la lecture sur un mode ludique : des quiz, un cherche-et-trouve, un lexique et un curseur pour évaluer chaque découverte selon les critères suivants : idiot, utile, dégoûtant et étonnant ! Après l'Encyclo crado du corps humain, ce documentaire s'intéresse à 50 découvertes improbables récompensées par les prix Ig-Nobel. Un livre un chouïa loufoque pour mieux comprendre le monde qui nous entoure.

Par Alice Harman, Sam Wedelich
Chez Glénat

|

Auteur

Alice Harman, Sam Wedelich

Editeur

Glénat

Genre

Ma première encyclopédie Larou

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Encyclo farfelue des découvertes scientifiques

Alice Harman, Sam Wedelich trad. Jean Pouvelle

Paru le 15/04/2026

80 pages

Glénat

14,90 €

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