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#Roman francophone

L'Idiot

Fédor Mikhaïlovitch Dostoïevski

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Deuxième volume du roman majeur de Dostoïevski. Le héros, le prince Mychkine, est un être absolument pur à l'image du Christ. Sa compassion à l'endroit de Rogojine ou de la belle Nastassia, sa forme particulière de bonté, ses fréquentes crises d'épilepsie, sa simplicité et sa sincérité s'associent à une forme particulière d'"idiotie" pathologique pour en faire un personnage emblématique de l'univers de Dostoïevski. Nouvelle édition.

Par Fédor Mikhaïlovitch Dostoïevski
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Fédor Mikhaïlovitch Dostoïevski

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Littérature russe

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L'Idiot

Fédor Mikhaïlovitch Dostoïevski trad. André Markowicz

Paru le 29/04/2026

512 pages

Actes Sud Editions

11,20 €

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Scannez le code barre 9782330217952
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