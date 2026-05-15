Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Pierre II Petrović-Njegoš

Lioubomir Mihailovitch, L. Mihailovitch

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Pierre II Petrovic-Njegos est prince et évêque d'une petite nation serbe, le Monténégro, qui, depuis des centaines d'années, résiste aux assauts ottomans. Il monte sur le trône au début du XIXe siècle, à l'heure où les empires vacillent et se recomposent. Il n'aura de cesse de lutter pour unifier son peuple dans la résistance aux puissants voisins, et de chercher à renforcer l'indépendance de son pays. Partout où il ira, Njegos suscitera l'admiration et l'enthousiasme pour sa cause qui résonne avec le romantisme de son époque. Ce livre raconte le combat d'une vie courte mais intense, l'histoire d'un amour contrarié pour la France et sa culture, et l'aventure de tout un peuple en quête de reconnaissance dans le concert des nations. Il évoque aussi l'oeuvre poétique de Njegos : inspirée par le sens tragique de l'histoire et la profonde piété orthodoxe de son auteur, elle est unanimement saluée comme la plus géniale de la langue serbe.

Par Lioubomir Mihailovitch, L. Mihailovitch
Chez Salvator

|

Auteur

Lioubomir Mihailovitch, L. Mihailovitch

Editeur

Salvator

Genre

Histoire de l'orthodoxie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Pierre II Petrović-Njegoš par Lioubomir Mihailovitch, L. Mihailovitch

Commenter ce livre

 

Pierre II Petrović-Njegoš

Lioubomir Mihailovitch, L. Mihailovitch

Paru le 15/05/2026

176 pages

Salvator

17,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782706731068
9782706731068
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Espagne : 49,4 % des livres papiers ne se vendent pas même à 1 exemplaire Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable Monument préféré des Français : bibliothèque, domaine et château d'autrices en lice
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.