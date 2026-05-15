Pierre II Petrović-Njegoš

Pierre II Petrovic-Njegos est prince et évêque d'une petite nation serbe, le Monténégro, qui, depuis des centaines d'années, résiste aux assauts ottomans. Il monte sur le trône au début du XIXe siècle, à l'heure où les empires vacillent et se recomposent. Il n'aura de cesse de lutter pour unifier son peuple dans la résistance aux puissants voisins, et de chercher à renforcer l'indépendance de son pays. Partout où il ira, Njegos suscitera l'admiration et l'enthousiasme pour sa cause qui résonne avec le romantisme de son époque. Ce livre raconte le combat d'une vie courte mais intense, l'histoire d'un amour contrarié pour la France et sa culture, et l'aventure de tout un peuple en quête de reconnaissance dans le concert des nations. Il évoque aussi l'oeuvre poétique de Njegos : inspirée par le sens tragique de l'histoire et la profonde piété orthodoxe de son auteur, elle est unanimement saluée comme la plus géniale de la langue serbe.