NOUVELLE EDITION - Le guide essentiel pour découvrir Orléans Orléans, cité royale sur les bords de Loire, séduit par l'équilibre entre héritage historique et vitalité contemporaine. Dominée par sa majestueuse cathédrale et marquée par la figure de Jeanne d'Arc, la ville révèle un charme discret, mêlant culture, flânerie et art de vivre à la française. Ce guide pratique invite à redécouvrir une destination au patrimoine vivant et à l'énergie créative. Actualisé par nos experts Petit Futé, ce guide vous propose d'explorer Orléans : - Des itinéraires entre cathédrale Sainte-Croix, quais de Loire et quartiers anciens : une découverte complète entre patrimoine, nature et modernité urbaine. - Des expériences immersives : balades fluviales, adresses gourmandes, marchés locaux et événements culturels qui animent la ville tout au long de l'année. - Un regard historique et culturel : de Jeanne d'Arc à la Renaissance, des musées aux fresques murales, Orléans dévoile une richesse artistique et symbolique forte. - Des conseils pratiques et locaux : hébergements, transports, bonnes adresses et suggestions d'escapades pour un séjour fluide et inspirant. - Des cartes détaillées, des adresses futées et nos coups de coeur : circuits thématiques, lieux insolites et idées originales pour explorer la ville autrement. Un guide signé Petit Futé, conçu pour les voyageurs passionnés d'histoire, de culture et de découvertes urbaines au fil de la Loire.