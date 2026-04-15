Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Beaux livres

Voyage au Japon

Dessain et Tolra

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Libérez votre trait, laissez vos pensées s'envoler ! Faites une pause, prenez votre crayon, suivez les lignes et les formes tracées en bleu et révélez de jolis paysages japonais ! 20 minutes suffisent pour se recentrer en douceur, démêler le fil de vos pensées et de vos émotions grâce au dessin. Plus le crayon ou le feutre avance, plus l'esprit s'évade. Commencez là vous voulez et sentez-vous libre ! Retrouvez 55 modèles pour le plaisir de créer même si vous ne savez pas dessiner !

Par Dessain et Tolra
Chez Dessain et Tolra

|

Auteur

Dessain et Tolra

Editeur

Dessain et Tolra

Genre

Dessin

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Voyage au Japon par Dessain et Tolra

Commenter ce livre

 

Voyage au Japon

Dessain et Tolra

Paru le 15/04/2026

112 pages

Dessain et Tolra

12,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782295017833
9782295017833
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie Jean-Paul Krassinsky, auteur de bande dessinée, est mort à 53 ans
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.