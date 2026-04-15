Voyage au Japon

Libérez votre trait, laissez vos pensées s'envoler ! Faites une pause, prenez votre crayon, suivez les lignes et les formes tracées en bleu et révélez de jolis paysages japonais ! 20 minutes suffisent pour se recentrer en douceur, démêler le fil de vos pensées et de vos émotions grâce au dessin. Plus le crayon ou le feutre avance, plus l'esprit s'évade. Commencez là vous voulez et sentez-vous libre ! Retrouvez 55 modèles pour le plaisir de créer même si vous ne savez pas dessiner !