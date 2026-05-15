En route !

- 20 histoires de l'Ancien Testament, 20 histoires du Nouveau Testament - Original : un livre qui mêle Bible et véhicules en tout genre - Illustrations lumineuses et amusantes - Texte divertissant pour petits et grands Cet album met en parallèle les moyens de transport de l'époque biblique et les véhicules modernes pour raconter de véritables histoires de la Bible. Camions, trains, tracteurs, mais aussi bulldozers, bateaux, montgolfières, motos, ... captiveront l'attention des enfants de 2 à 5 ans. Des questions ludiques et engageantes telles que : "Adam et Eve avaient-ils un tracteur pour les aider à labourer ? " incitent les enfants à tourner la page pour découvrir la véritable histoire dans la double page suivante. Ce format innovant donne aux tout-petits l'envie de lire et relire des histoires bibliques.