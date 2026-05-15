Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

En route !

Xxx, Valerie Ellis, Caroline Farias

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
- 20 histoires de l'Ancien Testament, 20 histoires du Nouveau Testament - Original : un livre qui mêle Bible et véhicules en tout genre - Illustrations lumineuses et amusantes - Texte divertissant pour petits et grands Cet album met en parallèle les moyens de transport de l'époque biblique et les véhicules modernes pour raconter de véritables histoires de la Bible. Camions, trains, tracteurs, mais aussi bulldozers, bateaux, montgolfières, motos, ... captiveront l'attention des enfants de 2 à 5 ans. Des questions ludiques et engageantes telles que : "Adam et Eve avaient-ils un tracteur pour les aider à labourer ? " incitent les enfants à tourner la page pour découvrir la véritable histoire dans la double page suivante. Ce format innovant donne aux tout-petits l'envie de lire et relire des histoires bibliques.

Par Xxx, Valerie Ellis, Caroline Farias
Chez Bibli'O

|

Auteur

Xxx, Valerie Ellis, Caroline Farias

Editeur

Bibli'O

Genre

Bibles pour enfants

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur En route ! par Xxx, Valerie Ellis, Caroline Farias

Commenter ce livre

 

En route !

Xxx, Valerie Ellis, Caroline Farias

Paru le 15/05/2026

176 pages

Bibli'O

21,30 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386230493
9782386230493
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Espagne : 49,4 % des livres papiers ne se vendent pas même à 1 exemplaire Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable Monument préféré des Français : bibliothèque, domaine et château d'autrices en lice
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.