Le guide pratique du sourcier

Voici un livre pratique qui lève le voile sur les sourciers traditionnels, les sourciers spirituels et les sourciers ésotériques qui pratiquent leur art dans les quatre coins du monde. L'auteur perce à jour une tradition millénaire, aux nombreux Codes Secrets, pour vous permettre de devenir détenteur du sixième sens et percevoir l'énergie invisible qui relie l'homme, la terre et le cosmos. A titre d'exemple, ce livre aborde les thèmes suivants : Qu'est-ce qu'un sourcier ? Un géobiologue ? Qu'est-ce que la sourcellerie sur un plan scientifique ? Son origine ? Comment un sourcier prospecte un terrain et analyse un lieu de vie et ses conséquences sur l'habitat ? L'importance du sourcier dans l'architecture d'hier et d'aujourd'hui. Comment devient-on sourcier ? Quels sont les rituels ? Comment un sourcier hérite du savoir ancestral ? ...