La Rose pourpre et le Lys Tome 2

" Agnes ? " Sugar s'agenouille près du corps. Elle passe la main sous les cheveux blonds et soyeux et prend une joue dans sa paume, sentant sa chaleur - charnue, lisse et vivante comme sa propre gorge nue. Elle soulève le visage d'Agnes et ses doigts la brûlent. Plusieurs mois ont passé depuis le jour où William Rackham a franchi la porte de la chambre de Sugar. Riche parfumeur obnubilé par ses affaires, il délaisse peu à peu sa maîtresse, qui s'est mis en tête de l'espionner pour mieux connaître sa vie. Elle fait ainsi la connaissance d'Agnes, la femme aussi dévote que neurasthénique de William, qui la prend pour son ange gardien...