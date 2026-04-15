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#Roman francophone

La Rose pourpre et le Lys Tome 2

Michel Faber

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" Agnes ? " Sugar s'agenouille près du corps. Elle passe la main sous les cheveux blonds et soyeux et prend une joue dans sa paume, sentant sa chaleur - charnue, lisse et vivante comme sa propre gorge nue. Elle soulève le visage d'Agnes et ses doigts la brûlent. Plusieurs mois ont passé depuis le jour où William Rackham a franchi la porte de la chambre de Sugar. Riche parfumeur obnubilé par ses affaires, il délaisse peu à peu sa maîtresse, qui s'est mis en tête de l'espionner pour mieux connaître sa vie. Elle fait ainsi la connaissance d'Agnes, la femme aussi dévote que neurasthénique de William, qui la prend pour son ange gardien...

Par Michel Faber
Chez J'ai lu

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Auteur

Michel Faber

Editeur

J'ai lu

Genre

Littérature anglo-saxonne

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La Rose pourpre et le Lys Tome 2

Michel Faber trad. Guillemette de Saint-Aubin

Paru le 15/04/2026

768 pages

J'ai lu

10,50 €

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