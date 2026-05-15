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La Crau, dernière steppe pierreuse

Alain Schall

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Intense puits de lumière visible de très loin, la steppe de la Crau recèle une suite infinie de trésors. Ce livre, illustré de délicates aquarelles et de photos d'exception, offre aux habitants de la région, aux naturalistes, aux artistes, aux enseignants, aux touristes, une foule d'informations sur la vie sauvage et sur le patrimoine culturel de cet étonnant "désert" français. Déjà fréquentée par les Hommes du Néolithique, puis par les Grecs et les Romains, la steppe a subi d'intenses transformations jusqu'à nos jours. Heureusement, une formidable mobilisation locale, nationale et européenne a réussi à en sauver et protéger un très bel ensemble, témoin du passé et qui se transmettra à nos enfants. Ecrivain naturaliste, photographe et dessinateur, Alain Schall a rassemblé durant plus de 30 ans de minutieuses observations sur la faune et la flore de la Crau. Il témoigne des passionnantes étapes de mise en valeur et de reconnaissance de ce patrimoine d'exception, jusqu'à l'établissement des premières mesures de protection.

Par Alain Schall
Chez Biotope Editions

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Auteur

Alain Schall

Editeur

Biotope Editions

Genre

Milieux naturels

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La Crau, dernière steppe pierreuse

Alain Schall

Paru le 30/09/2026

Biotope Editions

40,00 €

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Scannez le code barre 9782366623628
9782366623628
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