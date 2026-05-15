Sauvés par le Sacré Coeur

Qu'est-ce que le Sacré-Coeur de Jésus ? Que peut-il nous apprendre et faire pour nous aujourd'hui ? Cette mystérieuse vérité peut-elle changer notre vie ? A la suite du film exceptionnel, qui a réuni près d'un million de spectateurs en France et à l'étranger, ce beau livre présente plus largement l'histoire de la spiritualité du Sacré-Coeur. De la Bible aux révélations faites par Jésus à sainte Marguerite-Marie lors des apparitions de Paray-le-Monial, le Sacré-Coeur brûlant d'amour pour chacun de nous est peu à peu dévoilé. Un amour qui, jusqu'à aujourd'hui, bouscule les destins et attire tout à lui. Prolongement du film, ce livre donne la parole à des témoins que le Sacré-Coeur est venu relever. De nombreux intervenants apportent des éclairages sur l'action de Dieu dans nos vies et sur les formes de dévotion par lesquelles nous pouvons lui rendre grâce et nous confier à lui pour, à notre tour, nous laisser sauver.