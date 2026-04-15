Démographie, la bombe tranquille

Et si la relance démographique était une impasse ? Dans cet ouvrage révolutionnaire, Thibault Prébay démontre que l'évolution démographique actuelle est une dynamique puissante, à l'échelle mondiale, et qu'elle va radicalement bouleverser nos sociétés et notre système économique. Au lieu de multiplier les "mesurettes" natalistes, nos dirigeants devraient établir un véritable état des lieux des changements profonds qui vont se déployer dans les prochaines décennies, et repenser leurs politiques pour répondre aux besoins d'un monde moins peuplé et plus âgé. Le XXe siècle était dopé à la croissance, dont la hausse de la population était la principale source. Ce ne sera pas le cas du XXIe. Ne devrions-nous pas anticiper et accompagner un monde en décroissance, et peut-être faire de cette réinvention nécessaire une chance pour les générations futures ? Thibault Prébay est économiste, spécialiste des marchés financiers et des grands équilibres démographiques. Pendant vingt ans, il a occupé des postes de direction dans la gestion d'actifs. Aujourd'hui indépendant, il consacre son temps à la transmission, la réflexion et l'analyse de long terme. Il intervient régulièrement dans les médias au sujet des grandes questions économiques.