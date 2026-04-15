Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Démographie, la bombe tranquille

Thibault Prébay

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Et si la relance démographique était une impasse ? Dans cet ouvrage révolutionnaire, Thibault Prébay démontre que l'évolution démographique actuelle est une dynamique puissante, à l'échelle mondiale, et qu'elle va radicalement bouleverser nos sociétés et notre système économique. Au lieu de multiplier les "mesurettes" natalistes, nos dirigeants devraient établir un véritable état des lieux des changements profonds qui vont se déployer dans les prochaines décennies, et repenser leurs politiques pour répondre aux besoins d'un monde moins peuplé et plus âgé. Le XXe siècle était dopé à la croissance, dont la hausse de la population était la principale source. Ce ne sera pas le cas du XXIe. Ne devrions-nous pas anticiper et accompagner un monde en décroissance, et peut-être faire de cette réinvention nécessaire une chance pour les générations futures ? Thibault Prébay est économiste, spécialiste des marchés financiers et des grands équilibres démographiques. Pendant vingt ans, il a occupé des postes de direction dans la gestion d'actifs. Aujourd'hui indépendant, il consacre son temps à la transmission, la réflexion et l'analyse de long terme. Il intervient régulièrement dans les médias au sujet des grandes questions économiques.

Par Thibault Prébay
Chez Editions du Rocher

|

Auteur

Thibault Prébay

Editeur

Editions du Rocher

Genre

Faits de société

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Démographie, la bombe tranquille par Thibault Prébay

Commenter ce livre

 

Démographie, la bombe tranquille

Thibault Prébay

Paru le 15/04/2026

280 pages

Editions du Rocher

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782268113074
9782268113074
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie Jean-Paul Krassinsky, auteur de bande dessinée, est mort à 53 ans
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.