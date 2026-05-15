Petite Histoire de l'École supérieure de guerre et de l'enseignement militaire supérieur

De Foch à de Lattre, de Pétain à Beaufre, des lendemains de 1870 aux défis contemporains, l'Ecole supérieure de guerre a formé, sélectionné et façonné l'élite intellectuelle de l'armée française. Pourtant, son histoire reste largement méconnue du grand public. A travers un récit clair, vivant et solidement documenté, Claude Franc retrace l'histoire de cette institution prestigieuse, née de la défaite, auréolée de la victoire de 1918, traversée par les doutes de 1940, puis profondément transformée par les bouleversements stratégiques du xx ? siècle. On y découvre les débats doctrinaux, les réformes pédagogiques, les figures tutélaires, mais aussi les crises, les remises en cause et les renaissances successives de l'enseignement militaire supérieur. Au fil des pages, se dessine une histoire humaine autant qu'intellectuelle : celle de générations d'officiers formés à penser la guerre, à commander, à décider dans l'incertitude. Loin des idées reçues, ce livre montre combien l'Ecole supérieure de guerre fut un laboratoire d'idées, un creuset de chefs et un acteur discret mais décisif de l'histoire militaire française. Un ouvrage accessible, passionnant et indispensable pour comprendre comment se forment les chefs... et comment se prépare la guerre.