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#Imaginaire

Les champs de la Lune

Catherine Dufour

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" On me nomme El-Jarline. Je m'occupe d'une ferme sur la Lune, sur le bord oriental de la mer des îles. " Puisqu'il faut trouver une autre planète habitable, pourquoi pas la Lune ? Mais la vie y est rude sous le feu blanc du Soleil. A l'abri de son dôme agricole près du cratère Lalande, une fermière regarde les moissons et les générations s'élever puis retomber comme les marées terrestres. Le soir, au clair de la Terre, elle parle avec son chat des fièvres qui frappent les humains, des fissures qui menacent la survie de la ferme, des enfants saisis par l'appel du vide, des robots fous et des fleurs dans la mer de la Tranquillité. Son quotidien bascule le jour où on lui confie le soin d'une petite fille à la main verte. Qui fera éclore l'autre ? Avec ce douzième roman, excellent fruit de l'alliance de la science, de la fiction et de la poésie, Catherine Dufour, informaticienne de profession et punk de tempérament, confirme sa place d'autrice au sommet de la fantasy française contemporaine. Hugues Robert, Le Monde. Les Chants de la Lune invitent à une méditation sur ce qui restera en nous de notre monde quand nous l'aurons ruiné. Thierry Noisette, Le Nouvel Obs. Grand Prix SGDL/Yves et Ada Rémy des littératures de l'Imaginaire 2025.

Par Catherine Dufour
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Catherine Dufour

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Science-fiction

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Les champs de la Lune

Catherine Dufour

Paru le 15/04/2026

352 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,40 €

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