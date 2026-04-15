Le sel de la vie ne se trouve pas à l'épicerie

En apparence, Diane forme un couple parfait avec Hervé : une jolie maison, une fille qui a pris son envol, un groupe d'amis fidèles, et elle possède sa propre boutique de décoration qui ne désemplit pas. Pourtant, alors qu'elle va bientôt avoir quarante-huit ans, s'installe un quotidien sans saveur et la désagréable impression d'être invisible aux yeux de son mari et de l'univers en général. Or, même au XXIe siècle, il n'est pas toujours évident de rebattre les cartes de son destin sans s'exposer au jugement de ses proches et de la société. Diane est-elle égoïste de vouloir plus alors qu'elle a déjà tout... d'après les autres ? Et si en voulant redonner du sens à sa vie, Diane en redonnait également aux habitants du quartier ?