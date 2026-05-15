La cuisine antillaise

Le chef Jerôme Bertin nous fait découvrir les meilleures recettes antillaises, grands classiques ou créations originales, et nous emmène pour un voyage gourmand, exotique et chaleureux, où se mêlent parfums et couleurs. Féroce d'avocat, pâtés créoles, acras de morue, colombo de poulet, court-bouillon de poisson, bokits, blanc-manger coco et rhums arrangés... Une cuisine conviviale, délicate et parfumée, à l'image de cet archipel composé de plusieurs îles dont la Guadeloupe et la Martinique. Des infos sur les ingrédients, les bases, des recettes et des astuces... Un livre haut en couleur et une invitation à un magni ? que voyage !