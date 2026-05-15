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La cuisine antillaise

Xxx, Jérôme Bertin

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Le chef Jerôme Bertin nous fait découvrir les meilleures recettes antillaises, grands classiques ou créations originales, et nous emmène pour un voyage gourmand, exotique et chaleureux, où se mêlent parfums et couleurs. Féroce d'avocat, pâtés créoles, acras de morue, colombo de poulet, court-bouillon de poisson, bokits, blanc-manger coco et rhums arrangés... Une cuisine conviviale, délicate et parfumée, à l'image de cet archipel composé de plusieurs îles dont la Guadeloupe et la Martinique. Des infos sur les ingrédients, les bases, des recettes et des astuces... Un livre haut en couleur et une invitation à un magni ? que voyage !

Par Xxx, Jérôme Bertin
Chez Mango Editions

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Auteur

Xxx, Jérôme Bertin

Editeur

Mango Editions

Genre

Cuisine des îles

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La cuisine antillaise

Xxx, Jérôme Bertin

Paru le 15/05/2026

192 pages

Mango Editions

27,95 €

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Scannez le code barre 9782317041488
9782317041488
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