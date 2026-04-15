Silvercloak Tome 1

Saffron Killoran a vu ses parents mourir sous ses yeux, assassinés par ceux que l'on appelle les Lunes Sanguinaires. Décidée à se venger, elle intègre l'académie des Capes d'Argent, des mages-détectives formés pour traquer les criminels. Lors de l'examen final, elle reçoit une prophétie : vêtue de la cape écarlate de ses ennemis, elle embrassera puis tuera l'un d'entre eux. Peu après, sa capitaine lui confie une mission délicate : infiltrer les rangs des Sanguinaires pour comprendre ce qui les motive à tuer et voler. Pour Saffron, c'est l'occasion rêvée. Et un soir, au détour d'une ruelle, elle se retrouve face à Levan Celadon. Le fils de leur chef. L'homme qu'elle est destinée à embrasser... puis à tuer. Décidée à mener sa mission à bien, Saffron comprend qu'il lui faut se rapprocher de ce mage qu'elle hait. Mais la vérité est plus complexe qu'il n'y paraît, et quand les sentiments s'en mêlent... Peut-elle déroger sa destinée ?