Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Imaginaire

Silvercloak Tome 1

L. K. Steven

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Saffron Killoran a vu ses parents mourir sous ses yeux, assassinés par ceux que l'on appelle les Lunes Sanguinaires. Décidée à se venger, elle intègre l'académie des Capes d'Argent, des mages-détectives formés pour traquer les criminels. Lors de l'examen final, elle reçoit une prophétie : vêtue de la cape écarlate de ses ennemis, elle embrassera puis tuera l'un d'entre eux. Peu après, sa capitaine lui confie une mission délicate : infiltrer les rangs des Sanguinaires pour comprendre ce qui les motive à tuer et voler. Pour Saffron, c'est l'occasion rêvée. Et un soir, au détour d'une ruelle, elle se retrouve face à Levan Celadon. Le fils de leur chef. L'homme qu'elle est destinée à embrasser... puis à tuer. Décidée à mener sa mission à bien, Saffron comprend qu'il lui faut se rapprocher de ce mage qu'elle hait. Mais la vérité est plus complexe qu'il n'y paraît, et quand les sentiments s'en mêlent... Peut-elle déroger sa destinée ?

Par L. K. Steven
Chez Albin Michel

|

Auteur

L. K. Steven

Editeur

Albin Michel

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Silvercloak Tome 1 par L. K. Steven

Commenter ce livre

 

Silvercloak Tome 1

L. K. Steven trad. Nathalie Huet

Paru le 15/04/2026

640 pages

Albin Michel

20,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226495501
9782226495501
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie Jean-Paul Krassinsky, auteur de bande dessinée, est mort à 53 ans
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.