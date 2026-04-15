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Jésus Christ

Jean-Paul Lefebvre-Filleau

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L'existence de Jésus serait un mythe qui n'aurait aucun fondement historique fiable. Certains essayistes défendent régulièrement cette thèse qui a émergé au XVIIIe siècle et qui ne cesse, depuis, de faire couler beaucoup d'encre. En témoignent par exemple la Théorie de Jésus de Michel Onfray ou Une invention nommée Jésus de Nicolas Bourgeois. Jean-Pierre Lefebvre-Filleau, surnommé le "détective de l'histoire" , reprend ce dossier sensible. L'analyse des différentes sources dont nous disposons ne fait pour lui aucun doute : Jésus de Nazareth a bel et bien existé. Le Juif palestinien Jésus n'est pas un personnage de fiction. L'auteur montre qu'il est impossible de réduire Jésus à une seule affirmation de foi ou à une construction purement mythologique. Que ce soient les textes du Nouveau Testament, les témoignages des écrivains antiques (romains, juifs ou musulmans), ceux des savants, des voyageurs, des archéologues, tous attestent de l'existence de cet homme crucifié sous Ponce Pilate, rendant vaines les options positivistes et rationalistes. Jean-Paul Lefebvre-Filleau est conférencier, chroniqueur et auteur d'une trentaine d'ouvrages. Diplômé des universités et d'une grande école, chevalier de la Légion d'honneur et officier de l'Ordre national du Mérite, il est prêtre orthodoxe (patriarcat de Roumanie) et aumônier des forces de sécurité intérieure. Il a reçu, en 1997, le Grand Prix des écrivains de France pour son livre L'affaire Bernadette Soubirous (Cerf).

Par Jean-Paul Lefebvre-Filleau
Chez Desclée de Brouwer

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Auteur

Jean-Paul Lefebvre-Filleau

Editeur

Desclée de Brouwer

Genre

Jésus

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Jésus Christ

Jean-Paul Lefebvre-Filleau

Paru le 15/04/2026

250 pages

Desclée de Brouwer

19,90 €

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