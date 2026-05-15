Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

L'Apothicairerie des sentiments

Juliette Oksen

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A l'apothicairerie, on soigne les corps. A la Cour, on manipule les coeurs. A la mort de son père, Violette hérite d'une apothicairerie aussi pleine de philtres et de remèdes que de dettes. Pour survivre, avec Lucien, son ami d'enfance, ils se sont spécialisés dans des services plus lucratifs, mais aussi plus dangereux : les enquêtes sentimentales. Quand un couple fortuné les engage pour tester la fidélité du prétendant de leur fille, Violette doit infiltrer la Cour de Louis XIV sous une fausse identité. Sa mission : séduire Edouard Sauvage, un jeune noble aussi charmant que mystérieux... au risque de se faire prendre à son propre jeu. Pendant ce temps, Lucien mène l'enquête dans les ruelles sombres de la capitale tout en luttant contre les sentiments qu'il éprouve pour Violette et qu'il ne peut se permettre de lui avouer. A Versailles, les complots s'embrasent et les coeurs se consument plus vite que les chandelles...

Par Juliette Oksen
Chez Hachette

|

Auteur

Juliette Oksen

Editeur

Hachette

Genre

Romance historique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'Apothicairerie des sentiments par Juliette Oksen

Commenter ce livre

 

L'Apothicairerie des sentiments

Juliette Oksen

Paru le 15/05/2026

492 pages

Hachette

23,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017375623
9782017375623
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Espagne : 49,4 % des livres papiers ne se vendent pas même à 1 exemplaire Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable Monument préféré des Français : bibliothèque, domaine et château d'autrices en lice
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.