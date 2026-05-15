L'Apothicairerie des sentiments

A l'apothicairerie, on soigne les corps. A la Cour, on manipule les coeurs. A la mort de son père, Violette hérite d'une apothicairerie aussi pleine de philtres et de remèdes que de dettes. Pour survivre, avec Lucien, son ami d'enfance, ils se sont spécialisés dans des services plus lucratifs, mais aussi plus dangereux : les enquêtes sentimentales. Quand un couple fortuné les engage pour tester la fidélité du prétendant de leur fille, Violette doit infiltrer la Cour de Louis XIV sous une fausse identité. Sa mission : séduire Edouard Sauvage, un jeune noble aussi charmant que mystérieux... au risque de se faire prendre à son propre jeu. Pendant ce temps, Lucien mène l'enquête dans les ruelles sombres de la capitale tout en luttant contre les sentiments qu'il éprouve pour Violette et qu'il ne peut se permettre de lui avouer. A Versailles, les complots s'embrasent et les coeurs se consument plus vite que les chandelles...