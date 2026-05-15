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Poèmes épars

Rainer Maria Rilke

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Les ultimes poèmes de Rainer Maria Rilke réédités à l'occasion du centenaire de sa mort. "L'air maintenant, parfois, semble porter, tremblante, une charge invisible. Mais nous, il faut que nous nous contentions du visible ; si grand que soit notre désir" Puisant dans l'oeuvre tardive de Rilke (1907-1926), Philippe Jaccottet fait surgir dans ces Poèmes épars les ultimes conquêtes poétiques de l'auteur des Elégies de Duino. Des textes d'une clarté nouvelle, figurant parmi les plus purs et les plus accomplis de l'oeuvre du poète. Selon les mots de Philippe Jaccottet : "Il est merveilleux de voir ce poète arrivé à la maturité et qui, jeune, n'avait su dire que le soir et l'automne, tout envahi à présent d'images d'aube et de printemps". Rainer Maria Rilke (1875-1926) est l'un des plus grands poètes de langue allemande. Il est notamment l'auteur des Elégies de Duino, des Cahiers de Malte Laurids Brigge, de Nouveaux Poèmes et de Lettres à un jeune poète, disponibles chez Points. Poèmes choisis, traduits de l'allemand et présentés par Philippe Jaccottet Edition bilingue

Par Rainer Maria Rilke
Chez Points

|

Auteur

Rainer Maria Rilke

Editeur

Points

Genre

Poésie

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Poèmes épars

Rainer Maria Rilke trad. Philippe Jaccottet

Paru le 15/05/2026

256 pages

Points

11,40 €

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Scannez le code barre 9791041430796
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