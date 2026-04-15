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#Roman graphique

Frankenstein

David Sala

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En adaptant magistralement l'oeuvre de Mary Shelley, David Sala ne se contente pas de lui donner une sublime interprétation graphique. S'il a choisi ce roman parmi tout ce que compte de chefs-d'oeuvre la littérature, c'est qu'il y trouve une résonance particulière avec des thématiques qui lui sont chères : l'acceptation de la différence, la peur de l'inconnu, les violences faites aux minorités, la vindicte populaire... autant de sujets déjà abordés dans ses précédents albums, qu'il met ici en exergue pour faire de ce Frankenstein son album sans doute le plus personnel. Oubliez l'idée d'un récit romantique à la langue ampoulée du XIX ? , Frankenstein est une oeuvre terriblement moderne, qui fait directement écho aux grands défits actuels de nos sociétés. A lire et faire lire impérativement !

Par David Sala
Chez Casterman

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Auteur

David Sala

Editeur

Casterman

Genre

Romans graphiques

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Frankenstein

David Sala

Paru le 15/04/2026

220 pages

Casterman

28,00 €

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