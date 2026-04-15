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Ton guide pour réussir les oraux de médecine - PASS et LAS

Lisa Chidekh

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Tu es étudiant·e en PASS ou en LAS ? Ce livre sera ton allié indispensable pour transformer ces épreuves décisives en tremplin vers la réussite. Parce que leur coefficient est élevé, les oraux peuvent faire toute la différence. Avec un impressionnant 19 sur 20 à l'oral, Lisa Chidekh a progressé de plus de 150 places au classement. Dans cet ouvrage, elle partage ses stratégies gagnantes et ses sujets d'entraînement. Grâce à ce guide complet, tu bénéficieras de : - conseils pratiques pour aborder sereinement les épreuves orales ; - deux méthodologies adaptées à chacun des deux entretiens ; - 38 sujets corrigés pour l'épreuve d'intelligence de raisonnnement ; - 47 mises en situation corrigées pour l'épreuve d'intelligence émotionnelle. Ainsi, tu apprendras à analyser des documents avec précision, à gérer les situations délicates et à convaincre les jurys pour transformer tes oraux en opportunités décisives.

Par Lisa Chidekh
Chez Dunod

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Auteur

Lisa Chidekh

Editeur

Dunod

Genre

Annales

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Ton guide pour réussir les oraux de médecine - PASS et LAS

Lisa Chidekh

Paru le 15/04/2026

320 pages

Dunod

22,00 €

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Scannez le code barre 9782100892846
9782100892846
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