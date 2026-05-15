1000 maillots de foot

Savez-vous d'où viennent les rayures de la Juventus ou pourquoi Boca Juniors a adopté les couleurs du drapeau suédois ? Connaissez-vous la légende des 7 d'or de Manchester United ? Cette nouvelle édition, totalement mise à jour, révèle l'histoire des maillots légendaires, mettant en lumière les plus grands joueurs, relatant les victoires mémorables et révélant les secrets surprenants du monde du football, masculin comme féminin. Les maillots de football ont toujours joué un rôle primordial dans le sport, créant une identité visuelle unique pour chaque équipe nationale et chaque club. Ouvrez ce livre et voyagez à travers le monde et le temps, du Paris-SG au FC Barcelone féminin, à la découverte des maillots les plus appréciés, les plus beaux, les plus symboliques et les plus originaux.