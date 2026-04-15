Ton mentor pour le PASS et la LAS

Ce guide ultra-pratique est destiné aux futurs étudiants de PASS et de LAS pour les accompagner du choix de leur filière jusqu'à la réussite finale de leur concours. Fondateur du média Hippocast, biologiste médical de formation, l'auteur met à profit son expérience personnelle et les résultats d'une étude menée auprès des étudiants pour proposer une méthode claire, motivante et accessible. Faire les bons choix en amont : entre les filières PASS et LAS, les facultés, les mineures... Les 7 piliers de la réussite : organisation des études , méthodes de travail, concentration, mémorisation, entourage... Les questions que se posent les étudiants : les spécialités du lycée, la Terminale Santé, la pré-rentrée... L'ouvrage est complété d'exemples de fiches de cours et de QCM et d'un guide destiné aux parents des étudiants.