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#Bande dessinée jeunesse

80 jours pour tromper l'amour

Jenni Fletcher

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Londres, 1816. Vous êtes invités à vivre la saison la plus brûlante de l'année... Essie, débutante rebelle, se réveille le matin de ses 18 ans avec une certitude : elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour rompre ses fiançailles. Son promis, le comte de Denholm, est pourtant le parti le plus convoité de la capitale. Il faut dire que son air scandaleusement hautain et ses yeux gris acier ne laissent personne indifférents... sauf Essie. Pour la jeune femme, le compte à rebours jusqu'à l'autel a commencé. A moins qu'Aidan soit plus un allié qu'un ennemi et qu'un pacte passé entre les futurs mariés garantisse à Essie la liberté si chère à ses yeux...

Par Jenni Fletcher
Chez Editions de la Martinière

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Auteur

Jenni Fletcher

Editeur

Editions de la Martinière

Genre

Romans, témoignages & Co

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80 jours pour tromper l'amour

Jenni Fletcher trad. Alison Jacquet-Robert

Paru le 15/05/2026

352 pages

Editions de la Martinière

20,90 €

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