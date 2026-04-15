Mathématiques BUT

Cet ouvrage de la collection "Parcours IUT" présente le cours de mathématiques des trois années de BUT des filières GEII, GIM, GMP, Mesures physiques, Informatique, Réseaux et télécommunications. Les rappels de cours sont appuyés par de nombreux exercices corrigés. Le cours est structuré en courtes sections. Chaque section contient : - un cours synthétique avec des conseils sur l'utilisation de l'outil mathématique ; - des exercices dont le corrigé détaillé met en évidence la méthode mise en oeuvre. Des ressources numériques sont proposées sur le site dunod. com avec notamment tous les scripts des programmes Python de l'ouvrage.