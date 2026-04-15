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Mathématiques BUT

Thierry Alhalel, Florent Arnal, Laurent Chancogne

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Cet ouvrage de la collection "Parcours IUT" présente le cours de mathématiques des trois années de BUT des filières GEII, GIM, GMP, Mesures physiques, Informatique, Réseaux et télécommunications. Les rappels de cours sont appuyés par de nombreux exercices corrigés. Le cours est structuré en courtes sections. Chaque section contient : - un cours synthétique avec des conseils sur l'utilisation de l'outil mathématique ; - des exercices dont le corrigé détaillé met en évidence la méthode mise en oeuvre. Des ressources numériques sont proposées sur le site dunod. com avec notamment tous les scripts des programmes Python de l'ouvrage.

Par Thierry Alhalel, Florent Arnal, Laurent Chancogne
Chez Dunod

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Auteur

Thierry Alhalel, Florent Arnal, Laurent Chancogne

Editeur

Dunod

Genre

Mathématiques (notions fondame

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Mathématiques BUT

Thierry Alhalel, Florent Arnal, Laurent Chancogne

Paru le 15/04/2026

480 pages

Dunod

24,90 €

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Scannez le code barre 9782100886913
9782100886913
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