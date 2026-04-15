Les clés de l'EPS à la maternelle - Les projections et réceptions d'objets propose des séances de motricité respectueuses des besoins de développement des enfants. Cet ouvrage consacré aux lancers et aux réceptions permet de : se former aux besoins de développement psychomoteur de l'enfant ; comprendre les réalités physiologiques et biomécaniques en jeu ; cibler les apprentissages et construire des séances de motricité de qualité. L'ouvrage est structuré en 3 parties : les bases théoriques ; l'organisation pédagogique : la conception et l'évaluation des séquences, la sécurité des activités, les apprentissages langagiers... ; la mise en oeuvre détaillée de dispositifs pour apprendre à lancer, faire rouler, attraper différents objets. Les activités sont présentées sous la forme de fiches prêtes à l'emploi et illustrées de vidéos commentées pour s'exercer à observer les progrès.