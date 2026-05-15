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#Roman francophone

Meurtre a hendaye (coll. geste noir)

Philippe Schnepf

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Un chalutier rentre au port à l'aube. A son bord, de la drogue. Quelques heures plus tard, son patron est retrouvé pendu dans une cellule du commissariat. Un territoire discret, fragile, idéal pour ceux qui veulent faire passer des marchandises, des hommes, des secrets. Quand un commissaire venu de l'extérieur est nommé, il comprend que l'affaire dépasse largement un simple trafic. Pressions sur les pêcheurs. Silences organisés. Peur diffuse. Derrière la drogue, d'autres trafics apparaissent et avec eux une violence méthodique. Thriller noir, brutal, sans concession, Meurtre à Hendaye explore une réalité contemporaine où le crime s'infiltre dans le quotidien, et où la justice, parfois, emprunte de curieux chemins.

Par Philippe Schnepf
Chez La Geste

|

Auteur

Philippe Schnepf

Editeur

La Geste

Genre

Midi-Pyrénées

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Meurtre a hendaye (coll. geste noir)

Philippe Schnepf

Paru le 20/04/2026

192 pages

La Geste

13,90 €

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Scannez le code barre 9791035332860
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