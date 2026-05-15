Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Les bouscatiere (t4) le roman du bassin d'arcachon

Agnès Claverie

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La révélation d'un secret de famille, succédant à la mort tragique de leurs parents, la haine d'Emma Bouscatière pour des cousines qui, dit-elle, l'ont abandonnées, encouragent les trois soeurs, Gaëtane, Alphonsine, et Léonie, nées Bouscatière, devenues épouses et mères, à se rapprocher, et se soutenir. Entre 1930 et 1939, on danse toujours à Arcachon, au skating ou au casino de la Plage. On se passionne pour les courses cyclistes, et le cinéma. Le casino Mauresque accueille les bals d'enfants, et, sur l'eau, les régates réunissent les amateurs de voile ou d'aviron. Depuis longtemps, on a chassé les tuberculeux, mais les préventorium acceptent encore les petits anémiés. Des investisseurs achètent ou revendent des terres, ouvrent des routes. Des actrices, des notabilités parisiennes, des familles bourgeoises bordelaises, font construire au Moulleau, au Pyla, à Andernos-les-Bains, au Cap-Ferret. Entre 1936 et 1938, le " Front populaire " dirige la France. Les " congés payés " envahiss

Par Agnès Claverie
Chez La Geste

|

Auteur

Agnès Claverie

Editeur

La Geste

Genre

Aquitaine

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les bouscatiere (t4) le roman du bassin d'arcachon par Agnès Claverie

Commenter ce livre

 

Les bouscatiere (t4) le roman du bassin d'arcachon

Agnès Claverie

Paru le 20/04/2026

310 pages

La Geste

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791035332723
9791035332723
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Espagne : 49,4 % des livres papiers ne se vendent pas même à 1 exemplaire Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable Monument préféré des Français : bibliothèque, domaine et château d'autrices en lice
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.