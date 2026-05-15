Les bouscatiere (t4) le roman du bassin d'arcachon

La révélation d'un secret de famille, succédant à la mort tragique de leurs parents, la haine d'Emma Bouscatière pour des cousines qui, dit-elle, l'ont abandonnées, encouragent les trois soeurs, Gaëtane, Alphonsine, et Léonie, nées Bouscatière, devenues épouses et mères, à se rapprocher, et se soutenir. Entre 1930 et 1939, on danse toujours à Arcachon, au skating ou au casino de la Plage. On se passionne pour les courses cyclistes, et le cinéma. Le casino Mauresque accueille les bals d'enfants, et, sur l'eau, les régates réunissent les amateurs de voile ou d'aviron. Depuis longtemps, on a chassé les tuberculeux, mais les préventorium acceptent encore les petits anémiés. Des investisseurs achètent ou revendent des terres, ouvrent des routes. Des actrices, des notabilités parisiennes, des familles bourgeoises bordelaises, font construire au Moulleau, au Pyla, à Andernos-les-Bains, au Cap-Ferret. Entre 1936 et 1938, le " Front populaire " dirige la France. Les " congés payés " envahiss