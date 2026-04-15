40 recettes de sardines

La star de ce livre, c'est la sardine en boîte ! Source d'oméga-3 (votre coeur et votre cerveau vous remercieront), de protéines (idéales pour se sentir en forme) et de vitamines B et D, c'est un véritable super aliment ! Découvrez 30 recettes à base de sardine en boîte, et une petite introduction d'une nutritionniste qui vante ses vertus, pour découvrir (ou redécouvrir) ses nombreux bien-faits (et pour vous régaler évidemment ! ). Qui aurait cru qu'un si petit poisson pouvait être si puissant ?