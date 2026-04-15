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40 recettes de sardines

Séverine Augé

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La star de ce livre, c'est la sardine en boîte ! Source d'oméga-3 (votre coeur et votre cerveau vous remercieront), de protéines (idéales pour se sentir en forme) et de vitamines B et D, c'est un véritable super aliment ! Découvrez 30 recettes à base de sardine en boîte, et une petite introduction d'une nutritionniste qui vante ses vertus, pour découvrir (ou redécouvrir) ses nombreux bien-faits (et pour vous régaler évidemment ! ). Qui aurait cru qu'un si petit poisson pouvait être si puissant ?

Par Séverine Augé
Chez Larousse

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Auteur

Séverine Augé

Editeur

Larousse

Genre

Poissons, crustacés

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40 recettes de sardines

Séverine Augé

Paru le 15/04/2026

88 pages

Larousse

12,99 €

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Scannez le code barre 9782036091894
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