Preacher Tome 6

La croisade du révérend Jesse Custer s'achève. Il lui reste peu de temps pour se racheter auprès de l'amour de sa vie, Tulip, et pour prendre sa revanche sur son ancien meilleur ami et compagnon de galère, Cassidy, mais déjà les différentes pièces de l'échiquier convergent vers Alamo pour une ultime confrontation. Jesse obtiendra-t-il les réponses aux questions existentielles qui l'animent depuis le début de son voyage ? Croisera-t-il enfin la route de celui à qui il avait confié sa vie jusque-là ? Du Bien ou du Mal, qui l'emportera ?