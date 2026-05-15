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Preacher Tome 6

Garth Ennis, Steve Dillon

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La croisade du révérend Jesse Custer s'achève. Il lui reste peu de temps pour se racheter auprès de l'amour de sa vie, Tulip, et pour prendre sa revanche sur son ancien meilleur ami et compagnon de galère, Cassidy, mais déjà les différentes pièces de l'échiquier convergent vers Alamo pour une ultime confrontation. Jesse obtiendra-t-il les réponses aux questions existentielles qui l'animent depuis le début de son voyage ? Croisera-t-il enfin la route de celui à qui il avait confié sa vie jusque-là ? Du Bien ou du Mal, qui l'emportera ?

Par Garth Ennis, Steve Dillon
Chez Urban Comics Editions

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Auteur

Garth Ennis, Steve Dillon

Editeur

Urban Comics Editions

Genre

Comics divers

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Preacher Tome 6

Garth Ennis, Steve Dillon

Paru le 15/05/2026

368 pages

Urban Comics Editions

13,90 €

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Scannez le code barre 9791026856153
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