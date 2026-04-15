Nouvelle mise à jour du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! On vient au Québec d'abord pour sa nature, immense et majestueuse. Puis on découvre les hommes qui y vivent et en prennent soin, construisent des maisons aux couleurs si gaies, des villes où la culture domine... Des habitants d'une incomparable gentillesse, que vous allez aimer ! Dans Le Routard Québec et Ontario, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : - Une première partie en couleurs pour découvrir le pays à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; - des itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; - des activités (vivre la vie des 1ers trappeurs et suivre la trace des peuples autochtones dans le parc Algonquin, au gré des itinéraires de canotage ; à Niagara Falls, faire une virée en bateau jusqu'au pied de ces chutes mythiques...), des visites (à Montréal, écumer les quais du Vieux-Port ; sur la Côte Nord, faire l'étape à Pessamit pour découvrir la culture d'une communauté innue...) à partager en famille, entre amis ou en solo ; - plus de 30 cartes et plans avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; - et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir Québec et Ontario hors des sentiers battus... Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.