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Miles

Lucio Ruvidotti

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Miles Dewey Davis III est né le 26 mai 1926 dans la région de Saint Louis. Après s'être installé à New York en 1944, il continence à se produire aux côtés des plus grands musiciens, notamment Charlie "Bird" Parker et avec Gil Evans avec qui il contribuera à l'émergence du cool jazz. Dans les années 1960, Miles est devenu une star reconnue. Il joue avec Coltrane dans l'un des plus grands sextuors de tous les temps, mais il se heurte toujours à la discrimination raciale. A l'approche des années 1970, Miles se rapproche de Jimi Hendrix : et s'intéresse au rock, bien que de manière plus distante au rock blanc. "Le jazz fusion" est né. Il reçoit en 1984 le Léonie Sonning Music Award, la plus haute distinction danoise dans le domaine de la musique classique. Miles Davis décède en 1991 à l'âge de 65 ans. Miles Davis, le génie de la trompette, incarnait mieux que quiconque la nature hybride du jazz, ouverte à toutes sortes d'influences. Robinson

Par Lucio Ruvidotti
Chez Hachette

|

Auteur

Lucio Ruvidotti

Editeur

Hachette

Genre

Historique

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Miles

Lucio Ruvidotti trad. Nana

Paru le 15/04/2026

120 pages

Hachette

17,99 €

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