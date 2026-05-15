Je croyais être un homme

36 ans, née dans un corps de petite fille, je vis dans la peau d'un homme depuis une douzaine d'années. Bien que cabossé, mon chemin semble tracé. Une épouse merveilleuse partage mon quotidien et nous sommes au Canada, bénévoles pour un an au sein d'une association que nous aimons. Après tant de galères, je suis vraiment épanoui et pourtant, soudain, cette voix résonne en moi : "Si tu me fais confiance, je vais te restaurer dans ton identité initiale". En une semaine, ma vie, notre vie, bascule.