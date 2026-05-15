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#Roman francophone

Je croyais être un homme

Janick Christen

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36 ans, née dans un corps de petite fille, je vis dans la peau d'un homme depuis une douzaine d'années. Bien que cabossé, mon chemin semble tracé. Une épouse merveilleuse partage mon quotidien et nous sommes au Canada, bénévoles pour un an au sein d'une association que nous aimons. Après tant de galères, je suis vraiment épanoui et pourtant, soudain, cette voix résonne en moi : "Si tu me fais confiance, je vais te restaurer dans ton identité initiale". En une semaine, ma vie, notre vie, bascule.

Par Janick Christen
Chez Trans4Freedom

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Auteur

Janick Christen

Editeur

Trans4Freedom

Genre

sociologie du genre

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Je croyais être un homme

Janick Christen

Paru le 15/05/2026

220 pages

Trans4Freedom

19,00 €

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