How to Catch a Magical Light

Arlyn a toujours su qu'elle était différente. Dans un New York où la magie se cache, elle porte en elle un don aussi fascinant que dangereux : elle est une Eclipsante, capable d'éteindre la lumière magique des autres, de la détourner, ou de la consumer. Ce pouvoir, que beaucoup convoitent ou craignent, a fait d'elle une fugitive. Jusqu'au jour où le MBI, une organisation secrète chargée de contrôler les êtres magiques, la retrouve et lui impose un marché : sa liberté contre sa coopération. Désormais forcée de travailler avec Marlon Heaton, un agent rebelle et charismatique, Arlyn découvre que le danger n'est pas toujours là où on le croit. Et qu'il existe une lumière que même son pouvoir ne peut éteindre : celle que fait naître l'amour. Une romance fantasy urbaine puissante et immersive, où la lumière devient symbole de guérison et de lien, portée par une héroïne inoubliable.