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100 grandes voies plaisir autour de Chamonix

Bruno Duquesnoy

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Partez grimper à la découverte des plus belles grandes voies abordables des Aravis, des aiguilles Rouges et du massif du Mont-Blanc ! Ce livre vous invite à parcourir 100 itinéraires d'escalade variés, sélectionnés dans une vision hédoniste de la grimpe en grande voie. Ils se distinguent par leur homogénéité, la beauté du rocher et de la gestuelle, ainsi que par leur cadre majestueux. Par ailleurs, quelques courses chez nos voisins Valaisans et Valdôtains permettent de changer d'horizon. Près de 25 000 m d'escalade, soit 750 longueurs, sans dépasser le 6a ! Un topo pratique, comprenant tous les détails indispensables : accès, cheminement de la voie, descente, équipement en place, orientation, cotations des différentes longueurs ainsi que cotation obligatoire. Le livre est de plus illustré par de nombreux schémas et photos. Quel que soit votre niveau, votre rocher favori, ce topo vous permettra de vous faire plaisir sur un itinéraire agréable et sûr ! Des étonnantes cannelures calcaire dans les Aravis aux fissures granitiques du Mont-Blanc, en passant par les dalles à réglettes en gneiss des aiguilles Rouges... Tout un univers à explorer !

Par Bruno Duquesnoy
Chez Editions du Chemin des Crêtes

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Auteur

Bruno Duquesnoy

Editeur

Editions du Chemin des Crêtes

Genre

Alpinisme, escalade

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100 grandes voies plaisir autour de Chamonix

Bruno Duquesnoy

Paru le 15/04/2026

272 pages

Editions du Chemin des Crêtes

26,00 €

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Scannez le code barre 9791095743750
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