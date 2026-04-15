Les plus beaux 3000 des Alpes du Sud

Partez à la rencontre des plus beaux sommets des Alpes du Sud ! Ce livre est une invitation à la découverte de 70 sommets de plus de 3000 m des Ecrins à la Méditerranée. Classiques ou plus confidentiels, les sommets sélectionnés constituent autant d'occasions de s'évader dans les principaux massifs français et italiens des Alpes du Sud : Champsaur, Haute Durance, Briançonnais, Queyras, massif du Viso, Val Varaita, Val Maira, Haute-Ubaye, Mercantour et Haut Verdon. L'essentiel des itinéraires proposés ne présentent pas de difficulté technique et sont accessibles à tout bon marcheur. D'autres courses sont plus exigeantes et certaines constituent une transition vers l'alpinisme facile. Chacun trouvera ainsi son bonheur dans cette sélection de différents niveaux. L'ouvrage comporte une description détaillée et une cartographie de chaque itinéraire ainsi que de magnifiques photographies.