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Dead Rock Tome 5

Hiro Mashima

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La fête sportive "Dead or Alive" bat son plein et le sang coule à flots. Yakuto a réussi à passer la première épreuve et fait partie des huit sélectionnés pour le grand tournoi. La récompense pour le gagnant : une audience privée avec Dieu. Yakuto est prêt à tout pour décrocher cette opportunité unique de se venger de celui qui a tué sa famille mais il s'agit d'un "tournoi à mort" et son amie Frei fait également partie des derniers en lice. Est-il vraiment capable de la tuer pour atteindre son but ?

Par Hiro Mashima
Chez Pika Edition

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Auteur

Hiro Mashima

Editeur

Pika Edition

Genre

Shonen/garçon

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Dead Rock Tome 5

Hiro Mashima trad. Thibaud Desbief

Paru le 15/04/2026

192 pages

Pika Edition

7,20 €

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Scannez le code barre 9791043306112
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