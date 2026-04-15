Dead Rock Tome 5

La fête sportive "Dead or Alive" bat son plein et le sang coule à flots. Yakuto a réussi à passer la première épreuve et fait partie des huit sélectionnés pour le grand tournoi. La récompense pour le gagnant : une audience privée avec Dieu. Yakuto est prêt à tout pour décrocher cette opportunité unique de se venger de celui qui a tué sa famille mais il s'agit d'un "tournoi à mort" et son amie Frei fait également partie des derniers en lice. Est-il vraiment capable de la tuer pour atteindre son but ?