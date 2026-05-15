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Leysin

Monique Baud, Aymon Baud

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Leysin, un nom qui évoque la tuberculose, les sanatoriums, l'héliothérapie et les reconversions du village dès 1950, avec les sports d'hiver, le tourisme puis les écoles internationales. Mais comment et grâce à qui la station climatérique est-elle née avant 1900 ? Quels ont été les pionniers de cette aventure extraordinaire ? Qui connaît encore Emma Culaz, les Drs Louis Secretan et Edouard de Cérenville, ou encore Ami Chessex, parmi d'autres acteurs essentiels ? Quelle a été la réaction des Leysenouds de la fin du XIXe siècle face à un changement si radical et rapide de leur village ? Ces lignes font revivre cette période, en mettant l'accent non seulement sur les nouvelles constructions, mais aussi et surtout sur les femmes et les hommes visionnaires qui ont oeuvré à cette création, ainsi que sur la vie quotidienne à cette époque dans la station et au village.

Par Monique Baud, Aymon Baud
Chez Cabedita

|

Auteur

Monique Baud, Aymon Baud

Editeur

Cabedita

Genre

Suisse

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Leysin

Monique Baud, Aymon Baud

Paru le 15/05/2026

120 pages

Cabedita

18,00 €

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