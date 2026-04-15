Sympathy for the Devil Tome 2

Ce livre est une Dark Romance destinée à un public adulte et averti. Ils ont survécu à la nuit... mais à quel prix ? Après avoir échappé au pire, Ilan et Antonia sont de retour à Paris, plus meurtris que jamais. Le secret d'Arbor a été dévoilé, la secte démantelée, mais tourner la page est impossible. Antonia est hantée par des souvenirs flous et oppressants de ce qu'elle a subi. Tandis qu'elle cherche des réponses, Ilan l'évite, tiraillé entre la culpabilité de l'avoir mise en danger et ses mensonges destructeurs. Mais lorsque la menace ressurgit, plus sombre, plus insidieuse que jamais, Ilan n'a plus le choix : il a besoin d'Antonia. Elle est la seule à savoir. La seule à pouvoir l'aider. Ce qu'ils ignorent, c'est que tout n'a pas encore été révélé. Derrière les ruines d'Arbor, d'autres secrets sommeillent, plus anciens, plus cruels. Et cette fois-ci, les masques vont tomber. Alors que tout s'effondre, pourront-ils compter l'un sur l'autre pour se relever ?