La croisade de l'infini

Les héros ont déjà eu toutes les peines du monde à venir à bout de Magus, la part sombre d'Adam Warlock, mais comment arrêter la Déesse, son versant bienveillant, prête à sauver l'univers à n'importe quel prix ? Tandis que plusieurs héros se rangent derrière elle après qu'elle a éradiqué le crime, une résistance s'organise... menée par Thanos en personne ? Evénement rare : voici l'édition ultime du chapitre final de la trilogie de l'infini, commencée avec LE GANT DE L'INFINI puis LA GUERRE DE L'INFINI. Et ultime n'est pas un effet d'annonce : tout ce que l'événement a touché est ici rassemblé. En plus de la mini-série Infinity Crusade, on retrouve Warlock and the Infinity Watch, Warlock Chronicles, ainsi que Iron Man, Alpha Flight, Web of Spider-Man, Silver Surfer, Darkhawk et bien d'autres. Une large partie de ces épisodes était inédite en France !