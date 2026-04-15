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La croisade de l'infini

Jim Starlin, Ron Lim

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Les héros ont déjà eu toutes les peines du monde à venir à bout de Magus, la part sombre d'Adam Warlock, mais comment arrêter la Déesse, son versant bienveillant, prête à sauver l'univers à n'importe quel prix ? Tandis que plusieurs héros se rangent derrière elle après qu'elle a éradiqué le crime, une résistance s'organise... menée par Thanos en personne ? Evénement rare : voici l'édition ultime du chapitre final de la trilogie de l'infini, commencée avec LE GANT DE L'INFINI puis LA GUERRE DE L'INFINI. Et ultime n'est pas un effet d'annonce : tout ce que l'événement a touché est ici rassemblé. En plus de la mini-série Infinity Crusade, on retrouve Warlock and the Infinity Watch, Warlock Chronicles, ainsi que Iron Man, Alpha Flight, Web of Spider-Man, Silver Surfer, Darkhawk et bien d'autres. Une large partie de ces épisodes était inédite en France !

Par Jim Starlin, Ron Lim
Chez Panini comics

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Auteur

Jim Starlin, Ron Lim

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

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La croisade de l'infini

Jim Starlin, Ron Lim

Paru le 15/04/2026

1200 pages

Panini comics

90,00 €

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Scannez le code barre 9791039141772
9791039141772
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