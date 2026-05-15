Dans les massifs provencaux

26 balades au coeur d'espaces naturels à la beauté saisissante : - Deux départements, le Var et les Bouches-du-Rhône, qui abritent des sites d'une remarquable diversité ; - Une incroyable palette de massifs montagneux : les monts toulonnais, l'Estérel, la Sainte-Baume, la chaîne de l'Etoile... - Une faune et une flore préservées : le circaète Jean-le-Blanc, la tortue d'Herman ou l'euphorbe arborescente, le lys martagon, la violette de Roquebrune ou l'ophrys de Bertoloni... - De somptueux points de vue, entre ciel et mer, accessibles après quelques pentes escarpées. - Une carte détaillée par balade et une carte détaillée pour chaque balade pour le confort du marcheur. - Des informations pratiques (durée, distance, accès au départ). - Des encadrés touristiques au fil des pages. En couverture : Le Mont Vinaigre